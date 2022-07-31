理想混蛋一路從台中、高雄再回到台北舉辦專場演唱會。（何樂音樂提供）

理想混蛋一路從台中、高雄再回到台北舉辦專場演唱會。（何樂音樂提供）

理想混蛋近日推出第二張專輯《關掉／打開》，同時啟動專場演唱會，一路從台中揭開序幕、移師高雄開唱、最終再回到台北壓軸旗艦場；高雄場是團員們公認是成團以來最印象深刻的一次演出，當天許多突發狀況讓這場專場顯得精彩又驚奇；先是在開演前阿哲的吉他效果器忽然故障，大家與技師緊急拆解修護處理，觀眾進場時又發現空調冷氣故障，場內溫度逐漸升溫，一位粉絲熱到暈倒，所幸在醫療人員治療後平安無事，但由於冷氣維修需要時間，導致開演時間整整延遲了40分鐘。

為了場館更通風，主辧把所有出入口都打開，另類的讓無緣進場的粉絲們也一起聽，大夥在台上也是汗如雨下，雞丁的妝髮都濕透透，更自嘲是「水系魔法仙女」，打趣呼籲大家「舞台上三位團員有醫護執照（一位醫師、兩位藥師），大家如果有身體不適請立刻讓台上知道」，Look表示自己雖然不是醫護專業，但是有駕照可以幫忙載送至醫院。不僅如此，演出進行到後半段時，阿哲彈到一半竟發生吉他斷弦，兩位團員趕緊互相借琴，雞丁則展現打鼓技能，安可時鼓手化身老師加碼教學，改由Look站在台前唱著歌，雞丁交換位置在背後打鼓，現學現賣打完一整首歌。

雞丁在演出時分享剛認識Look，2人常因個性不同而吵架，Look有時吵到哭，他覺得很抱歉，但2人走到現在，無論是作為團員或朋友都已變成非常互補。團員還準備一個蛋糕在台上讓全場2500人為Look唱生日快樂歌，Look許下兩個可以說出來的願望：「理想混蛋這個所有工作團隊是很棒的，我希望可以持續；第二是我覺得我們是一個對自己要求很高的人，我們未來還會準備很多東西給你們，我希望你們都買單。」說到第二個願望時Look終於哽咽，整個意想不到的慶生過程，讓他受寵若驚。演唱會最後以〈在地球爆炸之前〉劃下完美句點，並宣布理想混蛋明年8月將首度站上台北流行音樂中心舉辦大型售票演唱會。