高雄市鳳山區8旬失智婦人，30日下午3時離家後，前往鳳山區鳳凰山，警消調閱監視器未發現婦人下山的蹤影，從30日晚間開始搜索，至今下落不明。

婦人在30日下午3時離家後，家人等不到婦人回家，於是向警方報案，30日晚間11時，鳳山消防局接獲通知，立刻與警消前往搜索，從30日晚間11時搜索至31日凌晨2時，仍然未果。

31日早上6時持續搜索，共出動14車33人及義消10人、2隻搜救犬、2台空拍機，婦人目前仍下落不明。