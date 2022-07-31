高雄市鳳山區8旬失智婦人，30日下午3時離家後，前往鳳山區鳳凰山，警消調閱監視器未發現婦人下山的蹤影，從30日晚間開始搜索，至今下落不明。
婦人在30日下午3時離家後，家人等不到婦人回家，於是向警方報案，30日晚間11時，鳳山消防局接獲通知，立刻與警消前往搜索，從30日晚間11時搜索至31日凌晨2時，仍然未果。
31日早上6時持續搜索，共出動14車33人及義消10人、2隻搜救犬、2台空拍機，婦人目前仍下落不明。
高雄市鳳山區8旬失智婦人，30日下午3時離家後，前往鳳山區鳳凰山，警消調閱監視器未發現婦人下山的蹤影，從30日晚間開始搜索，至今下落不明。
婦人在30日下午3時離家後，家人等不到婦人回家，於是向警方報案，30日晚間11時，鳳山消防局接獲通知，立刻與警消前往搜索，從30日晚間11時搜索至31日凌晨2時，仍然未果。
31日早上6時持續搜索，共出動14車33人及義消10人、2隻搜救犬、2台空拍機，婦人目前仍下落不明。
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