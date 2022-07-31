從清朝康熙4年流傳下來的祖傳金條值多少錢？澎湖日前有民眾拿家中阿公祖傳的金條到銀樓兌現，但銀樓老闆一拿覺得不對勁，經過切割和燒熔檢驗後，祖傳金條的真面目竟是紅銅所製，假金條換不了錢讓民眾從天堂掉入地獄，心碎不已。

澎湖一位民眾日前帶金條到銀樓想兌現，不過老闆經驗老到，一拿發現重量不對，覺得這大小的金條秤起來應該要再重一些，懷疑不是真金、拒絕收購，之後民眾回家把金條切割、燒熔後，沒想到顏色變紅，露出紅銅真面目，最後由銀樓老闆鑑定，證實從康熙4年流傳下來的金條是假貨。

銀樓老闆指出，真金不怕火煉，金條不管怎麼燒都是金色，不會變紅銅色，且金條的切割面也是紅銅色，所以推斷不是真金，是銅品仿舊製成的假金條。銀樓老闆呼籲真金、假金肉眼難辨，提醒大家別上當，在網路上買來路不明的金飾。

而民眾發現祖傳金條是假貨後，當場像洩了氣的氣球，就連心都碎了，決定將假金條借給銀樓機會教育。