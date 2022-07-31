基隆市和平島公園的海水泳池31日上午傳出溺水意外，1名年約40歲的林姓男子不慎溺水，經警消送往基隆三軍醫院正榮院區急救。

基隆市警察二分局和一路派出所員警介入調查後，初步得知，林姓男子31日上午帶2名孩童赴和平島公園海水泳池戲水，正想趁機教孩子們游泳時，一時誤判泳池的深度，便不慎嗆水。

泳池救生員見狀，緊急上前協助，將林男自泳池中拉出，並通知警消。警消到場後，發現林男已無生命跡象，緊急將林男就近送往基隆三軍醫院正榮院區急救。據瞭解，林姓男子的狀況已經穩定。