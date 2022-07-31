藍鳥小葛瑞洛被老虎投手德瑞克勞的快速球砸中。（美聯社）

老虎31日兵敗藍鳥主場，他們本季首度上陣的牛棚投手德瑞克勞（Derek Law）還主演一段神奇的迷航記，足以載入大聯盟史冊（不太光彩的那種）。德瑞克勞居然在短短半局之內送出：1支全壘打、1次守備失誤、1次暴投、1次觸身球，當然他還敗掉了比賽，讓藍鳥以5比3逆轉勝。更厲害的是在搞砸每件事之後，德瑞克勞的自責分率仍是完美的0。

6局下半，老虎換上德瑞克勞中繼，他帶著3比1的領先登板，很快弄成1出局一壘有人。德瑞克勞在兩好球的巨大優勢下無法解決小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.），終於一顆失控的四縫線成為觸身球。接著小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）打成內滾，德瑞克勞有機會再搶1個出局數，偏偏他自己發生守備失誤，被藍鳥攻佔滿壘。

因為只有1出局，畢謝特（Bo Bichette）的飛球成為高飛犧牲打送回1分。這時輪到賀南德茲（Teoscar Hernández）打擊，德瑞克勞第一球就是暴投，被兩位跑者推進到二三壘。纏鬥了幾球之後，被賀南德茲轟出中間方向的3分全壘打！藍鳥逆轉比數成為5比3。德瑞克勞至此已經沒什麼可做的了，他默默地三振掉查普曼（Matt Chapman）結束惡夢般的半局。

德瑞克勞總計丟掉4分承擔敗投，但是藍鳥小古瑞爾是藉著失誤上壘的，倘若沒有失誤，畢謝特擊出高飛球的時候就可以不失分結束該半局，所以那之後的分數都不算投手自責分，德瑞克勞責失仍是0。 賽後德瑞克勞解釋是現場觀眾太吵了，讓他難以從投捕通訊裝置PitchCom聽清捕手的暗號。