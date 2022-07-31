夏季為颱風發展活躍期，各界關心的不外乎颱風是否影響台灣，隨著時序進入8月，專家指出，南海到菲律賓一帶的季風低壓槽應該會比7月更為活躍，但過早談論是否影響都言之過早，太早去當先知或是預言家大可不必。

天氣風險天氣分析師吳聖宇表示，隨著桑達颱風快速北上，琉球南方的擾動95W也跟著向北發展，今(31)日會通過琉球附近，明8月1日就會趨向黃海，發展強度有限，對台灣沒有直接的影響。

然而95W南邊的大片雲雨帶從明天起將逐漸往西移動接近台灣附近，預估自周一起到周三(3)這幾天都會受到影響，各地有下雨的機會，大氣狀態不穩定，配合熱力作用，對流發展會更旺盛，有局部較大雨勢或短時強降雨發生的可能性，提醒大家要留意天氣變化的情況。

吳聖宇指出，這片雲雨帶接近台灣附近後也可能慢慢醞釀出另一個比較弱的低壓環流，但是預報資料顯示強度並不強，發展條件不是很好，成為熱帶性低氣壓或颱風的機會不大，雖然不至於會有颱風警報，但是降雨增多的部分仍要請大家特別注意。

周四(4)之後到周末期間，太平洋高壓增強西伸，可望恢復夏季型的午後雷雨天氣，不過熱對流發展較旺盛的時候仍可能出現局部較大雨勢，還是要小心下午的天氣變化狀況。

吳聖宇表示，預期進入8月份之後，南海到菲律賓一帶的季風低壓槽應該會比7月要活躍一些，陸續有熱帶擾動或颱風發展的機會，但是會不會影響台灣還言之過早，有待持續觀察，但也不必太過擔心，太早去當先知或是預言家實在是大可不必，真的有把握或是明確趨勢的時候再來講就好。