黑衣男得逞後裝作若無其事。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄三民區安寧街服飾店林立，沒想到竟出現有偷拍狼！一名黑衣男假借看衣服之名，行偷拍之實，趁女店員拿衣服時以手機偷拍她裙底風光，女店員透過玻璃反射發覺遭偷拍，一度揪住嫌犯，但對方身材壯碩，她一人根本抓不住，嫌犯目前徒步逃逸，警方仍追緝中。

三民第一分局哈爾濱派出所員警30日接獲報案，稱在三民區安寧街服飾店內出現偷拍狼，一名顏姓女店員表示自己遭一名男子偷拍裙底，調出監視器畫面果然發現，一名身穿黑色衣服的男子拿著手機，靠近女店員後身體蹲低，利用手機偷拍女店員裙底風光，得逞後還假裝若無其事滑手機，前前後後陸續拍了6次。

不過女店員透過玻璃反射發覺該男有異，用餘光瞄到男子疑似在偷拍她，原本想將人抓住，但對方身材壯碩，嬌小的女店員無法抓住他，嫌犯趁機逃出店外。

這名黑衣嫌犯假借看衣服之名，行偷拍之實，一開始佯裝成顧客，不停請女店員幫忙拿衣服，甚至還故意挑選放在高處的衣服，趁著女店員墊腳尖時故意拍照，由於該名嫌犯是徒步來到店裡面，警方表示，目前已掌握犯嫌特徵積極追緝中。