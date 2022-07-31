閒置近40年的花蓮縣吉安鄉東昌公墓被選定為部落聚會所預定地後，鄉公所便獲中央1500萬元經費挹注，作為家屬遷葬補償等費用，由於遷葬期程僅到11月底，之後將進行整地作業，但目前尚有79座一般墓無人認領，且經費滕餘700多萬元，經鄉公所向中央爭取修正計畫且獲備查後，將作為後續工程費用，盼早日興建完成部落聚會。

東昌公墓位在吉安鄉東昌段304地號，自1983年禁葬後，即成閒置土地，2019年獲中央核定為Lidaw里漏部落聚會所預定地後，吉安鄉公所也爭取花東基金1500萬元的遷葬補償及相關行政作業費，自去年底起，展開「東昌公墓遷葬計畫」。

吉安鄉公所指出，據查墓籍相關資料，東昌公墓有42座空墓及133座有主人的一般墓，其中已完成起掘程序有34座，其中33座已核發補償經費，已認領但尚未起掘有20座，目前待家屬擬定良辰吉日辦理遷移，另有1座則是Lidaw里漏部落具聲望及地位的大頭目墓穴，經縣府現勘評估具文化資產價值潛力，將納入列冊追蹤；整體遷葬認領、起掘進度達40.6％。

由於東昌公墓尚有79座一般墓無人認領，但遷葬期程只到11月30日止，經吉安鄉公所執行評估發現，1500萬元經費恐剩餘700多萬，因此向中央爭取延伸修正計畫並獲備查後，將作為後續部落傳統祭儀、移靈儀式、全數墓基起掘等作業的費用。

鄉長游淑貞表示，鄉公所將全力協助墓主關係人進行起掘等工作，不僅依規定核發遷葬補償費，亦會提供後續骨骸火化及環保植葬的全額補助，尚未辦理認領、起掘的民眾，掌握期程並完成相關作業。

游淑貞也說，東昌村里漏部落是全鄉僅存仍具有祭師祭儀文化的部落，因此鄉公所將承襲部落傳統祭祀文化，在部落頭目及祭師協助下辦理祭祀移靈儀式，向祖靈、先人稟告遷葬及後續安奉事宜後，即進行整地作業，祈願部落聚會所的新建工程能順利進行。