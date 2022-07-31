南韓31歲清純女星夏沇秀（前譯河妍秀），出道時曾憑著甜美臉蛋與一雙水汪汪的大眼睛而獲得矚目，並靠著韓劇《Monstar》並拍攝BIGBANG的MV《我們不要相愛》而走紅，受到大批粉絲的喜愛。而原本星途一片看好的她，幾年消失卻消失在韓國演藝圈中，就連韓國網站上的自我介紹也遭到刪除，網路上便開始傳出不少消息，就連她的近照也被韓國媒體質疑「去整形」，讓她再也不忍了跳出來怒轟。

夏沇秀自從今年年初與經紀公司ANDMARQ娛樂的合約結束後，便不再續約，沒想到公司之後就將她的相關資料全數刪除，就連從南韓的知名入口網站「NAVER」、「Daum」等搜尋她的名字，也不會出現自我介紹的相關資訊，只會出現同名同姓的其他人，因此網路上開始瘋傳她疑似退出演藝圈，想以藝術家的身分重新開始，但隨後她就出面解釋目前人正在日本留學，也持續會透過IG與粉絲們互動。

但沒想到夏沇秀到日本留學的相關消息一出後，網路上隨即有網友諷刺她「將在日本出道轉行當AV女優」，讓她氣得在個人IG上貼文表示「會提告」，表達強烈的不滿。近日還有韓國媒體以「夏沇秀離開演藝圈整形了嗎？與3年前完全不同的臉孔」抖大的標題，並貼出她3年前與近照做比對，認為她的五官比3年前的更加進化、精緻，疑似偷偷跑去整形。

對此夏沇秀也在昨日跳出來澄清，回應記者「雖然我沒有義務要向記者透露私生活，但是有件事情要告知，我一輩子都會畫畫」，接著曬出這3年的自拍照，並透露自己在8月份時收到當地經紀公司邀約簽署合約，未來將朝日本演藝圈發展，對於整形及退出演藝圈的說法通通打臉。

事實上，夏沇秀出道多年雖受到大眾喜愛，也吸引不少酸民無情攻擊及性騷擾，但沒想到這次卻被誤傳她到日本唸書是要轉行當AV女優還有整形，令網友相當不忍，紛紛跳出來表示「如果是我也會想要離開韓國」、「這些人懂不懂得尊重」、「講這些話的人真是太過分了」、「希望她到海外發展能少遇到這些神經病」。