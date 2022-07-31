大陸對網路整治的行動持續進行，今年上半年累計有逾三千個網站平台因涉及違法違規，而遭到當局約談、責令限期整改或處以行政處罰等，幾乎所有耳熟能詳的網路公司都在此之列。

據大陸國家網信辦官方微信公眾號「網信中國」，全大陸網信系統上半年累計依法約談網站平台3491家，警告3052家，罰款處罰283家，暫停功能或更新419家，下架手機應用軟體177款，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站12292家，移送相關案件線索4246件。

遭約談的網路公司與平台，不乏耳熟能詳的大陸網路巨頭。文章點名，淘寶、京東、拼多多、小紅書等電商平台多個店鋪存在違法違規訊息問題，新浪微博、騰訊微信多次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的訊息，百度搜索也出現法律、法規禁止發布或者傳輸的訊息。

此外，豆瓣網對用戶發布的訊息未盡到審核管理義務、傳播涉歷史虛無主義等有害訊息，百度貼吧、騰訊QQ、騰訊微信小程序涉流量造假、網路水軍活動，破壞網路生態。新浪微博、抖音、快手、嗶哩嗶哩、騰訊微信平台帳號發布低俗色情、血腥暴力、侵害未成年人權益、渲染封建迷信等違法違規訊息。另有8家婚戀平台因低俗色情訊息而遭約談。

據指出，對嚴重違反有關網路訊息內容管理法律法規的網站平台，可予以約談、責令整改、處置帳號、手機應用軟體下架、暫停功能或更新、關閉網站、罰款、處理責任人、通報等多種處置處罰手段。