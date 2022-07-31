高雄市中正國小棒球隊代表台灣赴美參賽小馬聯盟世界少棒錦標賽再報佳績，29日擊敗中美洲多明尼加強隊奪得首勝後，31日再以18比0的佳績，成功擊敗地主隊美國拉雷多隊，揚威小馬聯盟錦標賽。

高雄小將第二戰對上地主隊美國拉雷多隊，投打與守備表現明顯良好，多次成功化解對手攻勢，讓對手火力完全被封鎖，尤其小將姜晉堯4次安打，帶動了得分火力；另外，拉雷多隊守備上過多失誤，也是此役高雄小將獲勝的關鍵。

此役獲得先攻的高雄小將，首局姜晉錫以4壞球保送，開啟中正國小得分之門，之後蘇子進打出安打，將姜晉錫送上三壘，又因對方投手出現違規，讓姜晉錫保送本壘，得到第1分；之後高雄小將再靠著對方的失誤，姜晉堯再補上一記安打，再將蘇子進打回本壘，一局上結束，高雄就率先攻下3分。

三局上高雄市兩支安打建功，以4比0領先。四局上高雄攻勢再起，直到五局結束，高雄以5比0領先美國拉雷多隊。由於高雄小將此役守備表現佳，尤其成功化解五局下半局，地主隊2人在壘，沒人出局的攻勢，使得拉雷多隊難以開展攻勢，前5局打擊力被封，完全難以上壘。

六局上展開漫長半局，靠著姜晉堯一支高飛的一壘上方高球，讓主隊漏接，最後再靠著隊友的安打火力支援回到本壘，再為高雄等到第6分，接著高雄小將靠著安打及對手守備頻頻出現失誤，壘上跑者不斷輪動，總共有13人次跑回本壘得分，其中包括姜晉堯一支清壘的3分打點安打，終場高雄小將就以18比0大勝地主拉雷多隊。

領隊中正國小校長吳軒銘說，高雄小將行前受到大家太多的祝福，從不確定成行到今天能參與國際賽事，大家都知道並不容易，因此全力以赴，將士用命；也感謝來自全美的台灣僑胞，不遠千里到場為高雄小將們加油，相信高雄小將接下來幾場會打出好成績。