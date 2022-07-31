陶子昨晚開心慶功。（鄧博仁攝）

陶子昨晚開心慶功。（鄧博仁攝）

陶晶瑩（陶子）30日首度攻蛋，老公李李仁、1女兒荳荳及兒子小龍登台表演全力相挺，演出結束慶功受訪問起怎麼犒賞家人？她笑回：「千萬不要問這題，哪有需要犒賞，梨子蘋果拿回家吃就好了。」老公2度上台伴奏成為她精神支柱，總得好好慰勞老公？陶子笑回：「李仁哥今天叫我做什麼我都做，他可能需要一些高潮，我會好好聽候他差遣。」

李李仁原本不會吉他、只會彈四個和弦，為了幫老婆伴奏，如今整首歌都會彈，陶子感動說：「一路走來我真的很謝謝他，大家沒看到他手上都是汗水，他很緊張。」陶子透露演出前一家4口在後台狀況連連，她和老公不斷安撫2個孩子的情緒，「荳荳還說『我不要上去、我不能唱、我為什麼要唱、我根本就唱不好』，小龍總彩時打（鼓）到一半不打，說『鼓一直晃啊、我就看不到啊』，就讓他去後台打電動冷靜一下」，連李李仁也壓力大到落淚，「他要表演還要照顧小孩，然後我又一直想吐、差點要去驗孕了，幸好一切圓滿結束」。

這場演出因疫情多等了500多天才開唱，陶子感謝歌迷及主辦都沒放棄她，才能成就這場演唱會，昨晚她特地走下台與歌迷近距離互動，「老人家跑來跑去腳很痛，希望能讓大家看到我們很努力做這場演唱會，看到我們的誠意」；女兒擔任暖場嘉賓表現大獲好評，是否規劃之後正式出道？「很多製作人聽過她的歌、給她很多鼓勵，但我們有共識目前繼續好好讀書、好好唱歌，她剛入門而已還要培養實力」。