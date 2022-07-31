新北市觀光旅遊局長楊宗珉回應，土庫岳登山步道整修議題，以納入今年度修繕計畫，力拚年內完工。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今（31）日率市府團隊，前往深坑展開行動治理會議，本次會議上新增2起提案，分別為土庫岳登山步道整修及萬福路面改善議題，侯友宜也指示團隊全力以赴，務必如期如質完工。

新北市民政局長柯慶忠表示，自2019年市長行動治理座談會以來，深坑區里長反映案件共24件，至今解除列管22件，執行達成率91％。

其中景美溪案自行車道因業者要求租金超過預算，持續列管；深坑地2公墓改建回運動公園則被評估為無開發需求，自行列管。

此次會議新增2起提案，土庫里長高太郎表示，土庫岳作為深坑及南港界山，是早期南港通往深坑和石碇的五條古道之一，極富觀光價值與歷史意義，但登山步道年久失修，盼市府盡速修復，保障遊客登山安全。

新北市觀光旅遊局表示，經7月12日實地會勘後，決議將本案納入今年度修繕計畫內辦理，針對登山步道土木階梯及木棧橋進行改善，目前已進入設計階段，完成後將盡快辦理發包，力拚年底前完工。

萬福里長鄭宗良說，里內萬福路面雖數次銑鋪，但仍有路段破損，希望市府增補預算，完成全段改善。

對此，新北市工務局表示，萬福路主線全長4.8公里，改善工程總經費約2900萬，因未獲前瞻計畫補助，遂採分年逐步改善，自2018年至今已改善近4公里，尚未改善長度為1.136公里，目前已規畫再加強該路段鋪設，預計9月先續修400公尺，再逐步推進。

侯友宜強調，深坑觀光資源豐富，近來旅遊人潮漸起，登山步道翻修及加強道路銑鋪工程勢在必行，故指示團隊全力以赴，如期如質完工，提供市民優質旅遊環境及用路安全。