油價終結三連降，明天要漲價了！中油宣布自明（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，92無鉛汽油每公升來到29.5元、95無鉛汽油31.0元、98無鉛汽油33.0元、超級柴油則為27.3元。

中油表示，受俄羅斯減供輸往歐洲之天然氣，與美國聯邦準備理事會（Fed）升息3碼等因素影響，導致國際油價震盪微幅走跌。雖浮動油價參考的國際指標油價周均價小跌0.05美元，惟新台幣兌美元匯率貶值0.02元，國內油價依公式計算漲幅為0.02％。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本周參考零售價格，原應每公升各調漲5.4元及6.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收4.9元及6.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.2元及6.6元，最後，國內汽、柴油實際價格每公升僅小漲0.2元。