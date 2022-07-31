作為華人影壇與歌壇天王級人物的劉德華，不僅螢光幕前的形象極佳，他私下也非常嚴格自我管理，出道超過40年不但帥氣外型依舊，且相當愛惜羽毛，尤其感情方面，唯獨承認過老婆朱麗倩及女星喻可欣，90年代時，盛傳大美人關之琳是他的緋聞對象，劉德華認對其動心，但高EQ回應女方及自己之間的分際，被讚是滿分回應。

今年已經60歲的劉德華魅力不減當年，可說出道多久就紅了多久，合作邀約不斷，自然接觸的女明星也多，多少會跟女星傳緋聞，例如喻可欣、梅艷芳、陳玉蓮、關之琳等，都被盛傳是他的緋聞女友，女友部分他只認跟喻可欣交往過，3年感情無疾而終，甚至跟小4歲的朱麗倩愛情長跑多年，直到2008年才宣布結婚，天王對於感情世界，可說盡力在保持單純低調。

近日，「劉德華全球歌迷影迷會」在微博分享了天王過去受訪談到感情的片段，有來賓好奇，劉德華在公開認愛喻可欣後，兩人最後分手，因此被問會否就此害怕再交女友？劉德華表示是不至於到不敢，但是「不方便說給大家聽」，覺得人的一生可能得經歷許多段感情，如果每一段都得公開，會讓人對他留下花心的印象。

至於曾跟他瘋傳緋聞的關之琳，有人問劉德華：「你跟關之琳是不是有一手？」，劉德華笑回：「什麼叫一手，先說清楚，我們有兩手」，之後解釋他也很想，但就是沒有，坦言很欣賞大美人，可是總覺得關之琳名花有主，「不知是真是假，總覺得她有男朋友」，劉德華大方稱讚關之琳，是他覺得真正是美女的女生，美貌真的很難被超越，至於他自己私下的感情世界會否告訴大家？劉德華表示：「等我真正要結婚，就會帶出來給大家看」，這番話跟他與朱麗倩宣布結婚時相對照，足見劉德華言出必行。