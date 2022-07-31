台灣民眾遠赴柬埔寨、緬甸工作卻遭詐騙的事件頻傳，一名女網友分享，一名台灣女子到柬埔寨的行事曆，只見女子被騙到柬埔寨後，立即被轉賣給人口販子，遭強逼賣淫，7天內至少被性侵9次，直到她拿回被搶走的護照，才得以逃脫報警Ｍ；女網友表示，為避免再有人傻傻被騙，所以PO文示警。

原PO昨（30）日於臉書社團《爆廢公社》分享一張手機行事曆截圖指出，一名台灣女子被熟識的人用話術騙到柬埔寨工作，實際卻是賣給人口販賣，從事賣淫工作。

一名台灣女生到柬埔寨的行事曆曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

根據她分享的截圖來看，這名受害女子於6月25日凌晨搭機抵達柬埔寨首都金邊，早上7點被載到西港，當天下午才知道自己被賣到人口販賣公司，護照也被對方沒收，若不服從就會遭到毒打，傍晚人口販賣將她轉賣給第二家公司，慘遭3名男子輪流性侵。

6月26日晚間女子被人口販賣帶到一間飯店，遭一名大陸男子性侵，27日凌晨又被載到一間國際級飯店，陪2名男子同睡，被其中一名馬來西亞籍男侵犯。28日她被賣到第三家人口販賣公司，再次慘遭老闆侵犯，因為她奮力抵抗，導致私密處和雙手都有不少傷口。

6月29日女子再被賣到第四家人口販賣公司，不僅被老闆侵犯、也沒有三餐和飲水，還逼迫她洗冷水澡，每一秒都是折磨，但老闆同意讓她拿回自己的護照，女子拿到護照後趁隙逃離，並於7月1日下午3點，在警方的保護下到警局做筆錄，並到醫院驗傷。

原PO看完後驚呼「根本人間煉獄」，提醒大家若之後身邊的人，問要不要去柬埔寨、緬甸這些地方工作，別再傻傻被騙。

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