秀「論文鐵證」遭藍營質疑 林智堅轟：都是烏龍說法

民進黨桃園市長參選人林智堅在臉書公開交給台大學術倫理審查會的資料，卻被外界質疑論文檔案建立時間，以及研究論文草稿中的「請智堅自我發揮一下」等字樣。林智堅今天對外表示，這都是烏龍說法，像是論文封面中的Wang是台大碩士論文公版樣式，另外則是他與陳明通書信往返指導修正後的回傳，從這個資料就可以更加證實，他的研究設計是在余先生之前。

林智堅說，在臉書上把送進台大學倫會的答辯書和相關附件的資料都公開，希望讓所有關心這件事的人，都可以透過資料公開可以去檢視，這是用行動表示對於自己在台大學位上的捍衛，也希望未來在學倫會時，委員們在審查過程當中都可以藉由送到學倫會資料和公證資料，來做公平公正審定。

對於外界的相關質疑，他則說，這裡面有幾個都是蠻烏龍的說法，好比裡面有一個檔案是台大碩士論文範本，有一個Wang的部分，這其實是公版，另外有特別提到和陳明通老師書信，是在1月30號先到研究室和老師就第一版設計的研究草稿，在把資料交給他後，他在看到草稿之後指導修正回傳的信件，裡面有特別提到請我還要做申論及發揮，從這個資料就可以更加證實研究設計是在余先生之前，並且也透過書信，可以證明現在所謂看到有一些雷同的部分，這就是他的初稿的內容。

桃園市長鄭文燦幫腔表示，把論文形成過程攤在陽光下接受學倫會檢視，也接受社會大眾檢視，就可以讓大家了解為什麼一本先寫、一本先交，寫作過程包括跟指導教授往返書信，討論原始文字都呈現出來，證明就是這樣寫出來的，而且在那時候，另外一本論文還沒有寫。

鄭文燦也說，有些側翼要抹黑沒有做功課，像是Wang英文字樣，那是台大碩士論文公版，是按照論文封面格式，只是他的英文還沒寫上去，就像是身分證有公版樣式一樣，那是一樣的道理。像論文上檔的時間，當然交論文時間會有電子檔、WORD檔，公開採取PDF檔，PDF檔是今年7月才上檔，所以會有時間差，只要把原來WORD時間找來看，就會知道是當時論文上檔時間。他也說，用所謂網友抓包方式來做惡意宣傳，這是沒有必要的，論文當然是真的，論文也是真實過程形成的，這是攤在陽光下可以接受檢視，智堅論文寫在前，這是基本事實，可以查得很清楚。