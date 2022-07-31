澎湃新聞報導，中國大陸城市人口收縮問題近年來廣受關注。在日前舉辦的中國人口學會2022年年會「縣域城鎮化與大都市圈、城市群發展」分論壇上，有兩位學者圍繞這一問題進行了主題報告。

根據中國人口學會微信公眾號「人口論壇」提供的相關消息，中國測繪科學研究院董春教授的報告題目為「中國收縮城市的空間格局、收縮機制及城市效應」。

董春教授認為，人口分布與遷移的時空演化是實施新型城鎮化規劃和構建高質量國土空間格局的關鍵，提出全國人口擴張城市數量與收縮城市數量之比為1.2，且城市收縮在空間上表現為一線、一帶和一區的分布格局，一線為胡煥庸線，一帶為東西走廊，一區為東三省地區。

來自首都經濟貿易大學國際經濟管理學院的牛毅教授則針對「我國是否出現大範圍人口收縮」問題做了詳盡闡釋。

其報告指出，目前對中國人口收縮城市的識別結果容易引發爭議，其根本原因是在城市人口規模數據的統計與使用中，相關基本概念存在模糊和爭議之處。為了重新計算出更加準確的各城市人口規模數據，從而更可信地識別收縮城市，牛教授利用遙感檢測數據、夜間燈光數據、人口普查數據等多種數據資料對2000-2010年、2010-2020年、1950-2010年這三個時期的收縮城市分別進行識別與分析。

結果顯示，中國並未出現大量人口收縮城市，已有的收縮城市主要位於東北老工業基地，且東北老工業基地的城市收縮問題日趨嚴重，收縮城市逐步從縣和縣級市蔓延至百萬規模的地級市。

在中國，2010-2020年間發生收縮的城市，它們分布在哪裡，收縮過程呈現何種規律？澎湃新聞今年2月報導提到，利用第六次和第七次普查數據，孟祥鳳、龍瀛等研究者，圈出了2010年至2020年間人口減少的中國城市。

該研究團隊最新的數據表明，相比上個十年，中國正在收縮的城市，主要集中在東北和中部地區。而相應的政策建議是，應採取措施調整以增長為導向的城市規劃模式，以扭轉人口流失對城市發展的負面影響。

研究稱，2000年至2010年期間，收縮城市主要位於中國中部地區；2010年至2020年期間，收縮城市規模進一步擴大，並集中在東北地區，主要是大量老工業城市和資源型城市。

2000年至2010年期間，東北人口流失多集中在縣級市。例如，和龍市、訥河市、磐石市、舒蘭市等。而到了2010年至2020年期間，東北較大的城市也出現明顯的人口流失，收縮城市數量增加明顯。如黑龍江的齊齊哈爾和七台河，吉林的通化和白城，遼寧的本溪和鞍山，等等。與前一個十年相比，東北增加了112個收縮的區縣，佔總增長量的24％，收縮城市則增加了42個，佔增長總量的49％。

總體上，這二十年來，黑龍江是收縮城市最多的省份。

聚焦到縣級市，位於吉林省東南部的和龍市收縮最嚴重。這個縣級市隸屬於延邊朝鮮族自治州，居民以朝鮮族為主。2000—2010年，這個縣城人口流失率達到了20％左右。而在2010—2020年，和龍收縮速度加快，人口流出率達到了38％。

吉林省東北部的舒蘭市，近十年來人口數量出現了斷崖式下跌。在2000年至2010年，這個縣城的人口流失率僅2％左右，但到了2010年至2020年，該地人口流失率高達37％，收縮率僅次於和龍市。