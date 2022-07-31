新竹棒球場開賽後引發不少風波，重建過程也被逐一檢視，市府今臨時開記者會駁外界質疑，澄清經費增加、評選及點交過程一切合法，且竹市限制性招標比例也與雙北相近。

在經費增加部分，市府工務副處長游蘭英在記者會上指出，為利棒球場整建事宜，2016年以3.5億元為基礎進行興整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案可行性評估與先期規畫，以利向教育部體育署申請經費。

2017年考量職業球賽需求，體育署交付爭取職棒第5隊成立之任務，以及地下停車場3.2億元，故經費調整為8.25億元，並以此作為後續工程發包招標的金額。

工程經7次流標，後續採減項發包策略，第8次發包於2019年決標後，加入外野結構補強、大螢幕、高桅燈等項目，調整為11.3億元，變更經費並未超過總經費之5成，合於採購法規定。

另有報導稱「標案評選時，4名外部委員有3人同時請假」，市府嚴正駁斥與事實不符，新竹市立棒球場工程評選會議第8次評選會議委員外聘委員6人，當日出席3人；興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，外聘委員4人，當日4人全數出席。

招標作業方面，工務處表示，依據行政院公共工程委員會2020年11月04日工程企字第1090100787號函規定，考量巨額工程採購，金額龐大且複雜，宜採最有利標選擇廠商。

市府指出，依採購法47條規定，最有利標方式決標價格得不訂底價，在不超過政府的預算價格，以公開遴選之廠商所報價格施作。另有關限制性招標的比例，經查2022年1至7月竹市工程採購案件採限制性招標比例約23％，較台北市26％低，另新北市為22％，台中市為23％。

至於點交過程，市府指出，配合各區域與機電等測試需求，5月取得使用執照後，安排各項目測試，包含5月14日排水測試、6月13日啟動機電設備試運轉、7月15日場地壓力測試賽及中職賽務相關部門第2次會勘後微調，與龍來公司完成營運空間點交，比賽依中職規章辦理。

市府說明，球場目前尚在驗收過程，包含機電設備測試、設施勘驗等，待須改善項目全數完成，並經改善小組同意，才會驗收付款。