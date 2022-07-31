希德（左起）、甄莉、曾國城、MAKIYO、小金、JR、巴鈺、林采薇、黃少谷。（衛視中文台提供）

新婚2個多月的MAKIYO與老公小金近日在衛視中文台《一袋女王》替彼此打分數，沒想到MAKIYO只給小金中等分數，讓曾國城擔心的趕緊打圓場表示錄影都有點效果，要2人錄完之後還是要跟手牽手回家，沒想到MAKIYO竟反駁說已經給很高分了。

MAKIYO和小金自去年12月22日開始交往，在今年2月26日確認懷孕後便在5月20日登記結婚，從交往到結婚才短短半年，小金坦言因為小孩的關係，所以整個「進度」超前。MAKIYO說會嫁給小金，是因為小金承諾所有家事都由他全包，所以至今她拿過最重的東西就是筷子，其他全都是「聲控」交給老公處理，讓眾人直呼羨慕。為何沒給無微不至的老公高？MAKIYO說就是因為老公太溫柔，加上又是從事醫美業，所以對討厭的人說話還是很客氣，很怕他被欺負希望老公可以再強硬一點。

提到老婆，小金則是不斷放閃，他說MAKIYO優點太多，例如自己是個五音不全的人，所以第一次聽MAKIYO唱歌時，就讓他為之著迷，連MAKIYO當時是唱〈養我一輩子〉這首歌都記得一清二楚。而MAKIYO黏人、愛查手機對小金來說都是優點，小金更把這些行為當作MAKIYO在乎他的證明，讓現場男星頗為吃驚，曾國城則對小金說：「你一定要記得這是優點，我們錄影為證喔」，沒想到小金完全不以為意，還說自己手機是用MAKIYO的指紋設定，就是方便她可以隨時查看，讓大家驚呼小金真的毫無保留的愛。

不過，小金也說MAKIYO的唯一缺點就是「愛乾淨的程度太低了」，小金說2人剛開始交往時，MAKIYO一直不讓他去家裡，還說如果去了就不會想交往，後來好不容易終於等到可以踏進MAKIYO家的那一天，上去前MAKIYO還要小金稍等，因為她要先上樓整理一下，半個小時後小金終於走進MAKIYO房間，卻找不到地方可以把腳伸進去，因為到處都堆滿了MAKIYO的東西，有些不好意思的MAKIYO說還好現在有老公幫忙整理了，讓曾國城笑說MAKIYO根本就是嫁給一個看護。本集將8月1日（一）晚上10點在衛視中文台播出。