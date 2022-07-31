阮劇團與香港劇場空間一起打造的音樂劇《皇都電姬》，因連續兩周有演員確診而取消預定8場演出，改精選片段免費公演，今天下午還有一場，阮劇團團長汪兆謙表示，這是考驗劇場人的時刻，「不能因為疫情就放棄什麼都不做，我們改精選片段免費演出，和觀眾分享努力以久的成果。」

《皇都電姬》取材自香港皇都戲院、台南電姬戲院，以語言做為故事主軸，探討母語的消失引發其身份及文化認同。精選版片段，在2022年升級劇情下，將時空背景拉至200年後的元宇宙香港，而過去的香港則被封存在硬碟之中，直到小柔（張海晴飾）和一個失憶男子Mark（鄭國偉飾）相遇才開啟皇都篇的故事；電姬篇的故事則是因應演員確診調整成2020版的演員陣容，由吳盈萱救援上陣飾演敏慧一角，許照慈重溫劇中的大明星劉述雲、以及李辰翔首次參與演出擔任陳生角色，聯手將精彩的歌舞魔幻展現給觀眾。

在副團長余品潔親自帶領之下，特別挑選出約75分鐘的經典片段，加上編劇許正平錄製獨家的幕後特輯，為觀眾導讀《皇都電姬》人物角色關係及故事脈絡，兩位導演余振球與汪兆謙雖然正在居家隔離當中，也不忘親自錄製影片和觀眾說話。

精選版今日下午兩點在台北市政府親子劇場開放入場，額滿為止。完整版改在11月19日到20日在台北表演藝術中心登場。