2022亞洲輕艇錦標賽於今年3月在泰國羅勇市舉行，其中台灣好手、同時也是宜蘭子弟的賴冠傑於1000公尺單人C艇組和500公尺單人C艇組分別奪得銀牌，宜蘭縣長林姿妙27日接見賴後，昨（30）日也在臉書發文，高興地表示「宜蘭囡仔勁厲害！」更保證縣府除持續推動體育發展，也將整合資源提升軟硬體設施，給選手最好的照顧，助他們展現最佳成績。

林姿妙表示，賴冠傑在國際舞台上榮獲佳績，為國也為縣爭光，「實在不簡單！」林姿妙也預告，賴冠傑8月將前往加拿大參加「世界輕艇競速錦標賽」，她除期許賴再創佳績、繼續發光發熱外，也呼籲鄉親幫他加油。

林姿妙指出，賴冠傑從宜蘭縣吳沙國中發跡，接受教練廖學滏啟蒙，並在教練林裕堯和游志偉辛勤指導下，於國內外賽事屢獲佳績，多次當選國家代表隊選手，替國家爭取最高榮耀，「宜蘭囡仔的勤奮、努力，在每個領域都能發光發熱，實至名歸。」

最後林姿妙也保證，未來縣府會持續推動各項體育發展，並且結合各單位資源，提升軟、硬體設施，提供選手優良的訓練環境，以培育出一流的運動選手，提升宜蘭縣在國際與全國賽場上的競技水準。