北市北投區秀山路外交部的新建工程，31日中午11點17分發生工地意外，一名年約40歲的邱姓工人，施工時不慎遭鐵板砸傷，右小腿斷肢，經送醫急救仍回天乏術，宣告死亡。

據了解，現場是外交部致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程，意外發生時，邱姓員工遭鐵板砸傷，右小腿被砸斷，當場沒有生命跡象，一旁工人見狀，立刻救助並通知警消到場。

邱姓男子經送台北榮總搶救，因傷勢過重仍宣告不治，警方經傳喚工地負責人到案說明釐清責任，並報請檢察官相驗。