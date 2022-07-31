創意(3443)第二季、上半年營運繳出亮麗成績單，累計上半年每股賺9.74元，創意展望第三季維持樂觀，來自AI/HPC/Networking開案需求仍強勁，2022年全年營收目標維持雙位數成長，但動能較先前預期強勁

創意第二季營收53.8億、季增加19.1%、年增加63%，其中，NRE(委託設計)營收15.13億、季增加19%，優於原先預期，主因為部分營收認列提前，Turnkey(量產)營收37.29億、季增加20%；單季稅後淨利7.61億、每股盈餘5.67元；單季毛利率35.2%、季減少0.9個百分點。

創意累計上半年營收98.95億、年增加50%，主要成長來自Turnkey，NRE/Turnkey毛利率皆較去年佳，累計每股盈餘9.74元。

展望第三季，儘管近期PC、手機、面板等市場需求傳出雜音，然創意來自AI/HPC/Networking開案需求仍強勁，受景氣影響有限，並且隨著晶圓產能釋出及訂單滿足率提升而表現優於預期，2022年全年營收目標維持雙位數成長，但動能較先前預期強勁。創意預估第三季營收預估持平至略增、毛利率/營益率皆為略減。

另外，創意看好中長期數位AI/5G/Networking應用趨勢成熟，來自國際企業客製化晶片、大陸晶片自主開發的開案積極，目前在手4個N5、多個7奈米案子，預期NRE轉量產時間點落在2023年後，中長期展望亦不看淡。

產能上，創意目前客戶預訂明年產能的態度仍非常積極，與母公司台積電(2330)要到的產能及客戶需要的產能仍有一段差距，整體營運動能依舊樂觀。