網紅瑪菲斯（Mavis）受到不少粉絲喜愛，知名度頗高，她和老公DIDDY育有愛女曉邦妮，也擁有自己的服飾品牌，夫妻倆事業有成，DIDDY卻在2016年爆出劈腿公司前員工，還發出萬字文說明一切，最終獲得瑪菲斯原諒。時隔6年，瑪菲斯近日宣佈懷上二胎的喜訊，寶寶的預產期甚至和大女兒是同一天，讓瑪菲斯直呼太神奇，一家三口滿心期待新的家庭成員到來。

瑪菲斯日前在IG曬出寶寶的超音波照，驚喜宣佈自己再次懷孕的好消息，和大家一同分享喜悅。她表示，6年來自己和老公都期待著二寶出現，不過因為工作忙碌，生子計畫一直被打亂，直到某天驚覺再不生就要40歲了，她和老公才加緊腳步努力做人。今年5月底，瑪菲斯起床後感到噁心、暈眩，算了下時間發現生理期沒來，驗孕發現自己中獎，她立刻衝進房間抱著老公大叫，「你看我中了耶！終於等了好多年，你看真的中獎了，很深2條線，這是真的，好誇張我們終於有了！」當時的激動及興奮，瑪菲斯如今回想還是開心到想哭。

瑪菲斯文中透露，求子過程曾和老公尋求試管幫助，花了近30多萬的費用，不過由於染色體不完整等各種因素失敗，所幸最後自己仍舊成功懷孕，幸福敲響家門。她也分享了一連串巧合，包括驗孕前老公剛好才夢到她懷孕，女兒曉邦妮前陣子忽然拿出三年沒玩的娃娃，童言童語說要開始照顧妹妹。現在真的懷孕了，二寶的預產期也跟大女兒在同一天，讓瑪菲斯忍不住直呼「無敵神奇！」

瑪菲斯和老公都是超愛孩子的人，文末她提到，自己每晚都會和肚子裡的寶貝說話、加油打氣，姐姐曉邦妮睡前也會獻上親吻，希望新生命好好長大，來到世上讓他們一家人疼愛。貼文公開後，網友也在留言區道賀，大家一同期待新生命的誕生，「恭喜瑪菲超替你們開心！」、「恭喜妳，妳是最棒的瑪咪。」、「麻麻要多多休息放鬆心情唷！」而女星安心亞、主播陳海茵等人也留言獻上祝福。