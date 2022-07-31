一名黃姓女子懷疑葉姓女子與她的前夫有染，便在臉書怒罵「這女的跟我老公勾勾纏」，還揚言要控告對方，未料，黃女反被葉女控告侵害名譽，案經上訴，新北地院維持原判，判黃女須賠償葉女1萬2千元。可上訴。

判決書指出，葉姓女子主張，黃女與陳男為夫妻關係，但黃女懷疑她與陳男有染，黃女便在個人臉書寫下，「這個女生一直跟我老公勾勾纏，是你老公沒辦法滿足你，需要陳XX的爛鳥嗎？給你臉，你不要臉等著我告你嗎？」等語，她認為此番言論已侵害她的名譽，且黃女因此案被判罰5000元罰金定讞，故她依法求償30萬元精神撫慰金。

對此，黃女辯稱，葉女與她的前夫為關係親密的男女朋友，她發文僅是在警告對方，且葉女破壞她家庭，要求法官能把葉女侵害她配偶權的求償金與此案的賠償金相互抵銷。

板橋簡易庭審結，判黃女須賠償葉女1萬2千元。案經上訴，新北地院法官調閱刑事卷宗的判決結果，認定黃女的確有侵害葉女的名譽，但求償金額並無不當，駁回上訴；至於黃女主張葉女侵害其配偶權，反訴要求葉女賠償30萬元，則因黃女舉證不足而不採信說法，駁回請求。