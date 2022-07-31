熱心公益的知名饅頭夫婦林波、靳寶儀得知花蓮家扶中心獎助學金缺口後，日前開著小貨車到花蓮玉里鎮與學子們一起製作手工饅頭並義賣，一同守護孩子的求學夢想。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情重創民生經濟，弱勢家庭更是首當其衝，花蓮家扶中心今年新學期獎助學金申請人高達1400人，件數創下近5年新高，卻面臨745萬元缺口，熱心公益的知名饅頭夫婦林波、靳寶儀得知後，便開著小貨車到花蓮與學子們一起製作手工饅頭並義賣，盼能守護孩子的求學夢想。

花蓮家扶扶助花蓮縣內1831戶、3327位兒少，其中有7成4為單親或隔代家庭，6成3全戶平均月收入未達2萬5000元，且扶助中的大專青年，高達一半以上需打工賺取學費及就學期間的生活費。

由於這2年疫情影響，不僅重創民生經濟，弱勢家庭更是受到打擊，花蓮家扶獎助學金今年申請人數高達1400人，破近5年紀錄，預計發放總金額約1145萬元，但目前尚缺910份、745萬元助學紅包，讓該協會相當苦惱。

長期關懷弱勢且連續8年環島製作愛心手工饅頭的夫婦林波和靳寶儀本月13日為愛再度與家扶合作且得知花蓮家扶中心的缺口後，第8站前往該會最南端的玉里服務處，與學子做饅頭義賣，上周趕工揉出1800顆饅頭，不到半天時間就銷售一空。

「吃到饅頭的人很幸福，能夠品嘗到年輕氣息」靳寶儀說，大家一起頂著夏日豔陽，靠著自己雙手和力量製作饅頭，與受扶學子將對社會大眾的感恩揉進麵糰裡，回饋給每一名善心人士。

花蓮家扶中心主任施政延說，為延續對受扶高中、大專生助學紅包的支持與努力，8月4日饅頭夫婦還會到花蓮市中心本館外停車場，與另外10名受扶學子製作饅頭進行現場販售，期望民眾踴躍到場支持，一起守護孩子的求學夢想。

花蓮家扶中心表示，黑糖饅頭一袋5顆100元，認購收入將全額捐贈花蓮家扶做獎助學金專款使用 ，花蓮市區民眾可透過網址進行預購填單（https://www.surveycake.com/s/21Kvw），8月4日當天下午可至中心領貨。