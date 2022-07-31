王姓主嫌利用微信群組，以「雜貨店」社團販賣毒品，警方7月22日持搜索票、拘票，在新北市蘆洲租屋處，逮捕王姓主嫌以及楊男、饒男等3人，發現王等人是台東同鄉，北上台北打工，轉而賣毒維生，並在住處起出毒品咖啡包等證物，全案詢後依毒品危害防制條例送辦。

33歲王男、28歲楊男以及36歲饒男，原本從事廚師、貨車司機工作，由王男負責買貨，再由另外2人駕駛租用的小客車、貨車，在雙北地區販售毒品。警方數月前，攔查到李姓男子持由毒品，李男供稱毒品來源是王男，警方因而展開溯源，並報請檢察官指揮。

警方本月22日見時機成熟，持搜索票在新北市蘆洲地區逮捕王嫌，並在屋內起出78包、愷他命24包、GHB藥水1瓶、搖頭丸4顆，訊後依法送辦。

警方呼籲，「安居緝毒」工作為警方當前重點持續工作，將持續掃蕩毒品犯罪，並向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，以淨化社會治安，建構民眾安心之生活環境。