許多男性為了重振雄風，會購買口服壯陽藥，但往往都會發現怎麼越吃越沒效，甚至懷疑是否跟抗藥性有關。對此，三軍總醫院泌尿外科兼任主治醫師莊豐賓指出，壯陽藥效大打折扣的原因跟慢性疾病、心理狀態不佳，以及海綿體功能阻塞有關。

莊豐賓日前在臉書粉專PO文指出，造成勃起功能障礙的常見原因其實是多發性的，來自於荷爾蒙、血管、海綿體彈性、慢性病，以及心理壓力等，這些因素造成的勃起功能障礙，會讓海綿體血液，比較不容易充足。

莊豐賓表示，壯陽藥效大打折扣的原因主要跟慢性疾病、心理狀態不佳，以及海綿體功能阻塞有關。慢性疾病方面，若有高血脂、高血壓、糖尿病等心血管疾病，或是因為內分泌失調造成荷爾蒙分泌異常，都有可能降低口服壯陽藥的功效。

其次是心理狀態不佳，若有憂鬱症、躁鬱症、精神分裂等心理問題，或是在日常中感情、經濟、生活出現狀況，甚至擔心自己在床事表現不好的人，都可能是讓口服壯陽藥效變差的原因。

最後則是海綿體血管功能阻塞或數量變少的問題，一般而言，男性在正常狀況下受到性刺激，會使海綿體的血管擴張膨脹，呈現勃起狀態。但若因荷爾蒙異常、慢性疾病問題而造成血管阻塞，就會使勃起功能受到阻礙，讓壯陽藥越吃越無效。

莊豐賓強調，口服壯陽藥雖然會讓海綿體內的血管短暫擴張、膨脹，但若本身血管功能已經阻塞或數量變少，那再怎麼擴張效果也有限，只能暫時治標，唯有改善勃起功能問題，同時讓不見的血管再生，才能讓口服壯陽藥發揮最大功效。