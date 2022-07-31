新竹縣竹仁國小學生吳昀諺日前參加「111年少年桌球國手選拔暨排行賽」，以總計7勝1敗的佳績，闖進11歲組少年國手選拔決賽，最後榮獲亞軍，取得國手資格。竹仁國小校長吳明珠說，這是竹縣睽違20多年，再度有國小選手獲選少年國手，非常不容易。

吳明珠表示，吳昀諺暑假過後要升5年級，吳的哥哥也是桌球隊主將，今年才剛畢業，兄弟倆對桌球都很有天份，也願意付出心力練習，家長非常支持兄弟倆在桌球上的發展。

吳昀諺從2年級開始接觸桌球，雖然個頭不高，但身形靈活，打起球來相當有霸氣，除外也擅長繪畫、游泳，學業成績同樣優異。

吳昀諺加入桌球隊後，因為哥哥的關係，常和高年級的學長一起打球、練習，讓他的球技進步飛快，也培養出不怯場的特質。

吳明珠說，這次吳昀諺拿下亞軍、獲選國手資格，是新竹縣睽違20年多年後，才再度出線的男性桌球少年國手，十分不簡單，將可獲得政府補助訓練經費，在國際賽代表台灣出賽，往後發展讓人期待。

教練彭冠勳指出，吳昀諺的球風靈活，比賽時會有自己的戰術來應對，遇上不同風格的對手，應變也相當快，而且關鍵時刻很敢拚，能夠放開來打球，不會因落入逆勢就緊張、軟手，和同年齡層選手相比，心態方面相當超齡。

彭冠勳並指出，吳昀諺除了平時用心練習外，也會觀摩其他選手的動作，吸收他人優點轉化成自己的技巧，主動學習的態度，也讓球技能夠一步步升級，相信吳昀諺入選國手後，往後在桌球發展能夠更上一層樓。