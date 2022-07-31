前總統李登輝逝世兩周年，李登輝基金會董事長李安妮今天表示，基金會計畫今年將工作重點放在延續台日關係，成為未來50年台日關係的新起點。她也提到，李登輝當年希望日本能重新檢視「武士道精神」等重要的價值，「我認為這是他對日本最掛心的地方」。

前總統李登輝逝世滿兩周年，李登輝基金會今天舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，李安妮提到這次論壇主題來源的小故事。

她說，去年她與基金會執行長去拜訪日本駐台代表泉裕泰，當時泉裕泰告訴她，2022年是日台斷交50周年，這是訴說歷史的絕佳機會，但令他尷尬的是，這好像已分手的情侶，多年後提分手的一方要求對方大張旗鼓舉辦活動，提醒對方配合紀念被分手的傷心往事，她笑稱，這次論壇也在幫泉裕泰解決這個「可愛的小煩惱」。

李安妮指出，基金會原本就計劃將今年的重點工作，放在延續台日關係上，因此規劃一系列強化台日關係的計畫，從民間角度以及人民的感受，去重新詮釋兩國的關係。今天的學術論壇就是其中一項，今年9月還將舉辦「台日友好─2022年李登輝紀念音樂會」。

李安妮表示，這次的學術論壇主要建構在兩個核心主軸上，其一，1972年台日斷交是歷史事實，不可諱言，當時日本的離去確實傷了台灣人民的心，但50年過去了，在特殊的歷史淵源及眾人努力下，兩國的關係反而持續加溫。台日友好在今天不是口號而是牢固的事實，回首50年前的傷心往事，如今卻成為台日兩國關係的新起點。

第二，「台日友好」的背後，李登輝前總統是非常重要的關鍵人物。她說，李登輝出生在日本時代，就讀非常重視教養和教育的菁英學校，也就是台北高等學校，一直到京都帝國大學，特別是在京都學派「善的哲學」薰陶之下，學到許多相當重要的價值，例如誠實、無私、專業以及為國奉公等精神，這也就是所謂的「武士道精神」。

李安妮表示，李登輝認為，這些重要的價值，在二次大戰結束後，在日本反省與檢討發動戰爭的時代背景下，被凍結在歷史記憶裡，連帶否定往昔諸多美好的價值，也失去對自己的自信，「我認為這是他對日本最掛心的地方」。

她說，這也就是為什麼李登輝後來出版一些與武士道相關的經典著作，這是讓世人了解日本的重要書籍，正因為如此，許多日本人視李登輝為導師，其中也包括原本今天會站在這裡發表專題演講的日本前首相安倍晉三。

她認為，日本在李登輝身上看到了自己，這是台日關係除了歷史淵源與經貿之外，另一個兩國之間的重要羈絆，不僅永遠長存，更帶給我們走向下一個50年。