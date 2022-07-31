艾成、張芸京搶彈黃國倫360萬元吉他。（民視提供）

艾成、張芸京搶彈黃國倫360萬元吉他。（民視提供）

艾成日前和王瞳慶祝結婚兩周年。（民視提供）

寇乃馨寵夫無極限，送黃國倫360萬吉他。（民視提供）

藝人艾成跟歌手張芸京日前到恩師黃國倫的工作室，直擊開箱老師的360萬元吉他，沒想到令昔日《超級偶像》的兩屆冠軍歌手，為了搶彈稀有珍貴的吉他，竟然反目成仇，黃國倫不得不跳出來化解危機，要兩人都好好地PK唱歌，由網友給分，最高者能夠拿這把吉他彈奏。直播還釣出艾成的媽媽，遠從馬來西亞上線支持，黃國倫笑說，如果艾成媽媽投票給張芸京的話，就表示「艾成媽媽終於走出盲點了」，讓全場笑翻。

艾成在直播現場唱起他以前在「主婦之店」駐唱時常唱的歌曲，也是黃國倫作曲、張學友演唱的＜不想失去你＞，他說以前每一次唱這首歌都是想到駐唱時光點滴，但在直播當下唱這首歌曲，卻是想到老婆王瞳，他分享這首歌的心境是深愛著音樂，婚後發現深愛的就是王瞳。

而在宜蘭忙拍攝民視偶像劇《決勝的揮拍》的王瞳，表示當下雖然沒有及時參與直播，但有看回放，看到這一段歌曲告白時相當感動，王瞳說剛好上週四(7／28)是他們結婚兩周年，兩人現在也有共識把家庭、事業、生活經營好，她很謝謝艾成提早訂了寵物友善餐廳，帶她跟毛小孩哈嚕一同去慶祝。

黃國倫在直播中透露，有一次因為夫妻有摩擦，老婆寇乃馨摔了他的吉他，他深情地說「老婆，妳比吉他重要，如果砸吉他妳會比較開心，我還有50把妳都可以砸。」寇乃馨立馬感動落淚，後來變成寵夫無極限的她買最貴的吉他給他。

黃國倫介紹了這一把是2007年由Martin生產的超昂貴吉他，市值粗估360萬台幣，是2004年Martin為了慶祝全球生產100萬把吉他，而推出的全球限量50把紀念琴D-100，然而D-100是Martin吉他的巔峰製作，耗時10多年才把全部50把製作完畢，每把吉他都有幾千個珍珠貝殼手工鑲嵌，加上它用最高規格的材質巴西玫瑰木，是所有吉他狂們極度想要收藏的巔峰之作。也因此艾成跟張芸京無不使出渾身解數，希望能夠用這把吉他來彈奏歌曲。

黃國倫表示之前在《超偶》看到張芸京覺得她有一點憂傷氣質，但現在完全改觀，歌聲蛻變有如內斂的小提琴，很優雅，而艾成就是一把電吉他，有魅力，有力量，對兩位得意門生這些年來的成長讚譽有加。就在兩人粉絲投票競爭高下難分時，擔任「總評審」的「國倫老師」神來一筆公布最後裁定，變成「6手聯彈」，張芸京按和弦、艾成與國倫老師刷吉他，兩人都如願彈奏到名貴的360萬吉他D-100!可謂是皆大歡喜！直播過程更從原定1小時變成3小時，讓觀看直播的網友直呼賺到了！