張麗英表示，鬼月時會要求小孩晚上不能剪指甲，以免招惹忌諱。（移民署提供）

農曆7月到來，內政部移民署PODCAST節目「文化談新事」，邀請印尼新住民林達和緬甸新住民張麗英一起暢談母國有趣的民間習俗與特殊傳說，帶領聽眾探索異國文化、揭開神秘面紗。

台灣的農曆7月即為我國民俗傳說中的「鬼月」，正式名稱為「中元節」，也是佛教的「盂蘭節」。印尼新住民林達分享，印尼現存多達300個不同種族，其中許多習俗與臺灣的中元普渡相似，例如有些長輩要求小孩少去溪邊玩耍，晚上避免曬衣服、吹口哨等，在祭祀時另有在墳上撒花瓣的習俗。

儘管印尼沒有「普渡」的習俗，但在印尼南蘇拉威西島上，有個名為Toraja的村莊，村民為表達對親人的思念，每3年會在國曆8月舉辦一次鬼節慶典，將往生的親人棺木打開，整理儀容、更新服裝衣帽後，抬著往生者在村內遊街，直至祭典結束後才封上棺木、送回石穴。

緬甸新住民張麗英表示，緬甸屬華人社會，像中元普渡的觀念也是根深蒂固的，例如農曆7月時會要求出門不要太晚回家，晚上不能剪指甲、讓小孩配帶平安符。緬甸在文化觀念上，將去世的人視為守護神，於親友過世或周年忌日時，會準備各式紙紮物品及袈裟法具交給法師舉行法會，透過祈禱經文迴向給往生者，祈求親人在另一個世界也能衣食無缺、安穩無憂。