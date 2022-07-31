台中市知名景點「彩虹眷村」遭文創業者惡意破壞，市府堅決提告，而消息傳到高齡98歲的彩虹爺爺耳中，他氣憤說「很難過」，一輩子的創作都毀了，還在日曆紙背後寫下「他是壞蛋，大壞蛋」。

因彩虹眷村內許多彩繪牆面都出現龜裂情況，市府文化局預計8月1日開始進行彩虹眷村加固工程，工期約半年，7月25日才發文通知彩虹文創業者、要求對方在限期內遷出並保持彩繪牆面現況，未料文創業者30日下午竟帶人蓄意破壞彩繪牆面，初估有6面牆遭毀損。

彩虹爺爺黃永阜聽到消息，表示相當難過，他還在日曆紙背後寫著「聽到彩虹村的畫被魏丕仁（彩虹文創執行長）帶頭塗掉，很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了」，還罵魏是壞蛋、大壞蛋。

彩虹文創公司則在臉書PO出聲明，抨擊文化局無預警的要求他們強制搬離，怒批是「行政暴力，陰謀迫害」，聲明中還強調，彩虹爺爺早在2012年就簽訂著作權授權及讓渡，彩虹眷村畫作著作權歸屬魏丕仁所有，市府突然說要進行加固工程，且只給5天搬離，不顧22名員工生存。

文化局長陳佳君強調，市府依據認養契約第9條規定，25日發文給彩虹文創，要求依契約規定返還房舍；據悉目前畫作的智慧財產權還在法院審理中，但無論如何，文創公司都不應該破壞彩繪牆面。