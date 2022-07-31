民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（31）日行程第一站來到了竹市十八尖山，期間遇到了許多支持民眾，她表示，民眾的認同就是自己充滿能量的「元氣早餐」。

十八尖山位於新竹市東區，是新竹市最大的森林公園，由於攀登門檻低，吸引許多市民前來運動。沈慧虹今與其團隊「新新竹隊」一起前往該處，向運動健行的市民朋友問好。

沈慧虹指出，自己與團隊遇到了許多長輩熱情的支持，還有小小粉絲替她加油鼓勵，而民眾的認同堪稱的元氣早餐，讓她能「充滿能量繼續前往下一個行程」。