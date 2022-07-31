元元（吳婕安）憑可愛童顏、E罩杯身材於直播平台發跡，2018年受邀錄製《綜藝玩很大》節目打開知名度，受封「新宅男女神」、「呆萌系教主」，同年推出全裸寫真集，被粉絲認為「集可愛跟性感於一身」。她日前在粉專分享一張居家照，並沒有過多的裸露，卻吸引破萬人搶看，掀起廣大網友討論。

元元在IG上PO出一張自拍照，只見她將長髮綁起，五官清秀漂亮，略為無辜的表情望向鏡頭，上半身穿著一件裸色系小背心，無袖的剪裁纖細的雙臂，但貼身的上衣讓胸型更顯豐滿，視覺比例上看起來大過整張臉，火辣的身材讓眾網友讚嘆不已「太可愛了」、「元元超漂亮的」、「在家就好美」！

元元大方在IG上秀出好身材，讓粉絲大飽眼福。(圖/元元 IG)

其實亮眼的外表也帶給元元不少困擾，她日前在限時動態公開一名網友的私訊，從2020年9月對方開始傳訊息，每次都表示要「約妳」，第一次開價10萬慢慢加到20萬、甚至50萬，最後突然降到10萬，讓元元笑道：「通常不是越加越多錢嗎？怎麼這錢越來越少？」

奇怪的私訊還不只這些，元元後來又收到網友訊息，酸她是「靠奶紅的」，元元笑著回應：「對於這個問題...我只能說，真的沒錯！」並附上一張頭上有貓耳的可愛的自拍照，元元面對酸言酸語展現高情商，也同時也帶著有自信的態度看待自己的身材。