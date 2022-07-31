新北市侯友宜市長至汐止區農會休閒中心，與民眾一同體驗割稻、打穀的辛勞。（陳慰慈攝）

新北市侯友宜市長表揚7位績優農民，90歲的汐止茶農王有（左3），迄今仍對做茶充滿熱情，積極參與茶葉競賽。（陳慰慈攝）

新北市侯友宜市長今（31）日至汐止區農會休閒中心，與民眾一同體驗割稻、打穀，推動食農教育，共同喚起早期農村生活的記憶，並表揚7位績優農民，其中90歲的汐止茶農王有，迄今仍對做茶充滿熱情，積極參與茶葉競賽，他說：「會一直做到不能做為止」。

侯友宜表示，今表揚的都是高齡88歲以上老農，最年長者為92歲，感念他們小一路走來的始終如一，對這塊土地、對耕耘及付出最大的心力，新北照顧農漁民，提供全國唯一農漁民長者健檢，保障健康，也推廣在休閒中心都有家政班，讓大家可以在這裡休閒快樂，也推動里里有銀髮俱樂部，現在已達1176處，里里都有，讓農漁民都能安居樂業，讓長輩在這塊土地快樂生活。

他說，因應高齡化社會，市府將持續挹注資源鼓勵農會設立銀髮族活動及推廣食農教育的場域，落實社會責任，也期許能培育出新北市下一代更優秀的農友，推動產業升級並讓民眾身心靈健康富足，創造農業的新里程碑。致詞時，現場一度跳電，成了活動的小插曲，

汐止區農會理事長呂山松表示，4個月前農會休閒中心經過修繕更新，並在中心前的一畝田插秧，今天讓民眾來收割成果，也讓小朋友們知道「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的典故，了解早期農夫徒手插秧、割稻的辛勞，實際在田中揮汗，知道餐桌上的食物得來不易，更能懂得感恩與惜福。

侯友宜也下田跟小朋友一起體驗割稻、打穀，他說，記得3月到汐止區農會休閒中心看同學播種、插秧，今天總算看到4個月後的滿滿收穫，稻穗都已成熟了，他小學時有播過種、插過秧，也收稻過一、兩次，對孩提時的他來說難忘的體驗，農民在烈日太陽、風吹雨淋下工作真的很辛苦，值得尊敬。