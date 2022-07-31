新北市八里區農會「2022 浪漫八里柚心愛你半程馬拉松」今在八里左岸登場，搭上七夕情人節熱潮，這次邀請100隊情人參賽，並且贈送帶有LOVE、囍等幸福字樣的心型柚。（新北市農業局提供）

新北市八里區農會「2022 浪漫八里柚心愛你半程馬拉松」今在八里左岸登場，搭上七夕情人節熱潮，這次邀請100隊情人參賽，並且贈送帶有LOVE、囍等幸福字樣的心型柚，希望促銷特色農產之餘，也藉由賽事帶起八里旅遊熱潮。

「八里柚心愛你半程馬拉松」今上午5時30分在新北市永續環境教育中心鳴槍起跑，活動吸引500人參與，餐賽者沿著八里左岸路跑，可眺望整個淡水河景，飽覽八里海岸浪漫風情，沿途還有提供柚香餅乾、柚香香腸等文旦柚特色產品。

農業局指出，因應七夕情人節，現場設置心型柚拍照區，讓參賽情侶拍照打卡，留下特別回憶，完成路跑的情侶也可獲得印有LOVE、囍等幸福字樣的心型柚，另外未參賽的民眾也可到八里區農會「小農電舖直銷站」購買，限量1000顆售完為止。

農業局表示，除了情人節送禮可挑選心型柚外，八里特產果肉Q彈、果香濃郁的文旦柚也已經開放預購，上網搜尋網站「小農電舖直銷站」，今年小農電舖直銷站也推出文旦柚全館免運及消費滿千折百雙重優惠，民眾可至八里區農會或網站(https://www.gotobali.com.tw/)查詢。