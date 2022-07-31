MAYU 團隊為南台灣打造的《屏東圖書館》，最近獲得Architizer A+Award 在今（2022）年所頒發的兩個獎項：一是Architecture+Adaptive Reuse的 Popolar Choice Winner，另一是Library 類組的 Special Mention。

當聽到屏東圖書館得Architizer A+Award 獎項，心中滿是喜悅，6月17日專程南下，在高雄苓雅區約訪了張瑪龍、陳玉霖兩位建築師，素樸的辦公空間，洋溢著務實建築人的研究型企業文化，兩位建築師平實的談吐，令人印象深刻。

提起台灣知名建築師團隊MAYU，就不能不談緣份。而緣份，一直讓MAYU合併、壯大，成為建築熱忱傳承的典範，也是土洋建築團隊合併無間的契機。因為相信緣份，就會加倍珍惜，互補角色，打從心底的不計較。

「我們沒有盯著會計帳簿，心裏所想的，始終是怎麼把設計做得更好！」

MAYU建築團隊，是張瑪龍與陳玉霖，他們是台南成功大學建築系畢業的學長學弟、也是師生關係。相差16歲的兩人，不約而同赴美深造，也各自開業成立建築師事務所，2010年是他們事業聯姻的開始，聯手出擊高雄《大東藝術文化中心》的公共工程標案，以鮮明出色創意，從20幾組競標中脫穎而出，從此，MAYU成為南台灣極富創意與專業素質的建築師事務所，從此接案不斷、獲獎無數，成為「成大建築精神傳承」的佳話。

張瑪龍（1957-），台北市人，師大附中畢業，1979年畢業成大建築系，1983年取得美國伊利諾大學香檳分校建築碩士學位，1999年取得成大建築博士學位。創業後，移居高雄，曾獲第十屆中華民國傑出建築師表掦。任教於成大、雲林科技大學、樹德科技大學等近30年，並常受邀參與工作營、設計評圖及演講。於1999年創立張瑪龍建築師事務所，逾60位建築專業人員。2010年與陳玉霖建築師事務所合併，共組「MAYU Architects」。

陳玉霖（1973-），台北市人，1995年畢業於成大建築系，隨後於美國哈佛大學設計學院取得建築碩士學位（with distinction, 2002）。於哈佛就讀期間，受頒又稱Core Prize的Araldo Cossutta年度傑出設計獎。畢業設計提出回應當代都市境況的「都市-建築」辯證策略，並獲提名哈佛畢業設計獎。

陳玉霖的專業工作經驗包括西班牙「Francisco Mangado建築師事務所」，參與《薩拉戈薩奧運村》競圖及《旁波隆那奔牛節博物館》競圖。於2002-2006年間，任職於波士頓William Rawn聯合建築師事務所，參與威廉斯學院62級戲劇及舞蹈中心及Loomis Chaffee學院表演藝術中心設計案。

陳玉霖返國後，從2006年起擔任成功大學建築系兼任講師指導設計課程，並受邀參與工作營、設計評圖及演講。

目前為台灣及美國麻州註冊建築師。於2006年創立「陳玉霖建築師事務所」， 2010年與張瑪龍建築師合組「MAYU architects+」團隊於高雄。

張陳聯姻迄今12年，度過了「1年之守、3年之痛、5年之離、7年之癢、10年之約」的俗世戒律，迎向高度信任與默契的未來，陳玉霖守護細部運作的每一個細節，而張瑪龍幾乎完全放手，只在前置作業、後勤支援以及過程中提綱挈領、腦力激盪中，持續扮演精神導師。

近年MAYU 團隊作品，社會反應極佳，例如，高雄市《大東文化藝術中心》嬴得國家卓越建設獎-最佳規畫設計類卓越獎、國際宜居城市大獎-銀獎；《愛河之心》是世界卓越建設獎公共建設類全球首獎；《旗津風車公園》、《翠華人行景觀橋》則捧回國際宜居城市大獎-金獎、《台南市東區裕文圖書館》、《國立高雄大學人文社會科學院》等，都深受喜愛，2009年榮獲「第十屆中華民國傑出建築師-規劃設計貢獻獎」、2017國土建設特別貢獻獎（世界不動產聯盟(FIABCI)台灣分會）、

2018台灣建築獎（高雄美國學校運動中心）、2021 國立成功大學校友傑出成就獎、2021灣建築獎（台灣建築師雜誌社：屏東縣立圖書總館）、2022 Architizer A+Award: Popular Choice Winner /Adaptive Reuse Category, Special Mention /Library Category (屏東縣立圖書總館），可說成果豐碩。

紙本式微，圖書館發展新風向

許多人都在問：紙本式微，圖書館還有需要嗎！？答案不但是肯定的，而且，倍顯其重要性。在張瑪龍眼中，圖書館是最會跟社會脈動不同而調整功能的一個建築物，當社會需要文化上的一些養分的時候，即要調整室內的可能性。

圖書館建築物一旦落成，站在那裡，一站就是50年，甚至100年。50年中間，社會變動這麼快，網路新的，對於小朋友教育新的想法，老人社會新的議題，今非昔比。而圖書館與美術館、音樂廳，也不一樣，功能上的差異懸殊，與整個社會發展脈動，息息相連。

陳玉霖分析指出，從20世紀，大家用始討論，在數位時代，圖書館到底扮演什麼功能角色。

其中有一個重要截點，就是荷蘭建築師雷姆·庫哈斯（rem koohaas，1944-）的西雅圖《公共圖書館Seattle Public Library》，他彷彿以該圖書館的設計，預見了未來許多事，為數位時代，圖書館的新角色，提出標準答案，也就是說，圖書館從注重紙本閲讀，轉換成知識載體。

提到西雅圖《公共圖書館》，是美國西雅圖公立圖書館系統的旗艦館，也被歸類為美國著名的解構主義建築。擁有獨特和突出外觀，以若干分立「浮動平台」為構造，整個建築，就像置身在一個大蜘蛛網中。總承包商是波特蘭的霍夫曼（Hoffman）建築公司。

位居市中心的西雅圖《公共圖書館》，是幢56公尺高，由11層的玻璃和鋼鐵組成的建築。該館在2004年5月24日落成啟用。佔地3萬4千平方公尺，容納約145萬書籍和其他資料，其中包括超過400台電腦，向公眾開放，另設有一個地下公共停車場。頭1年的使用率超過200萬人，曾贏得《時代Time 》雜誌2004年最佳建築獎，與2005年美國建築師協會的傑出建築設計獎（AIA Honor Awards）。

台灣設計學院院長張基義，曾以「建築向右走：傳統機能再蛻變」，介紹了西雅圖《中央圖書館》，足見該建築的重要性。

張基義在文章上提及，該館開館當天，湧入兩萬6千名好奇民眾，之後每天都有上萬人進出該館，人氣頂盛。該座11層樓高、由網狀鋼結構所包裹的折版狀建築外型，象徵著西雅圖週遭的山脈錯移，以及河流轉折，是融合傳統紙本書籍，與當代網路的劃時代圖書館，成為不折不扣的「都會公共客廳」。

其中，特殊的造型與空間配置，實踐了雷姆·庫哈斯對當代圖書館機能的研究，他堅信，當代圖書館主要機能，必須從傳統收藏圖書，轉變成以書籍與空間的交流場域。

機能改變了，傳統單一的空間模式，也必須跟著改變，並在空間上，提供社交功能。那些嶄新的機能空間，力求其垂直分佈，藉以突破紙本書籍流通的障礙，確保資訊獲取方式的平等性。

雷姆·庫哈斯以辦公區、紙本書籍與資料區、互動交流區、商業區、公園區等5個區域，發展西雅圖圖書館的架構。該5區相互錯落交疊，各區平臺之間的空間為交易區，用於工作、交流或閱讀。

至於中介空間交織，建築形體因平臺大小和高低變化，形成錯落有致的空間形態。在張基義等建築設計專家眼中，雷姆·庫哈斯設計案裡，展現有趣手法，就是環繞著書架的坡道，跟美國建築師法蘭克·洛伊·萊特 （Frank Lloyd Wright，1867-1959）所設計的紐約古根漢美術館（The Solomon R. Guggenheim Museum）一樣，人們可以藉由環繞坡道，看那擺在架上一本本的書籍。

陳玉霖也感同身受，他完全認同現在圖書館，著重知識的傳承，媒介多元，可能是書本，可能是網路、影音，或者面對面的交談、講座，因此，現代圖書館需要更多不同形式的空間，為了方便不同的知識傳遞發生。

現代圖書館的programming ，比以前圖書館複雜很多，逐漸變成會跨越別種建築的類型，例如，像美術館、學校，都是因為知識傳播的不同，讓圖書館看起來更像許多類型，圖書館變得活潑有趣，好像無所不能。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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