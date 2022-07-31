大數據股份有限公司旗下擁有強大數據資料分析能力的《網路溫度計》推出全台首創「跨世代好感度」聲量圖表－「選戰好感儀」，並獨家授權Yahoo奇摩新聞刊載。一次曝光不同年齡層的好感度。大數據營運長蔣志薇表示，「選戰好感儀」世代範圍涵蓋剛滿20歲、第一次擁有投票權的首投族，到55歲以上歷經多次公職人員選舉的青壯、成熟世代，透過年齡歸納出相同世代族群喜愛的熱門候選人和政黨，讓民眾可以感受專屬類別的「同溫層」，政治人物們也可以進一步探索支持自己的選民年齡分佈，進而規劃精準選戰策略。

隨著年底九合一大選逐漸逼近，民眾開始關心縣市首長參選人的動態，更想知道自己支持的參選人是否有機會當選。《網路溫度計》多年來持續透過網路爬文技術取得巨量資料，並利用語意情緒分析，產出網路大數據，在2018年縣市長選舉中，精準預測六都市長當選結果；今年九合一大選，《網路溫度計》進一步推出全台首創「跨世代好感度」，獨家授權連續6年奪得牛津大學數位新聞調查網媒類第一名的Yahoo奇摩新聞（註：每週造訪率Weekly use），除了掌握選舉時事脈動「零距離」、即時追蹤候選人網路聲量「零時差」；涵蓋政黨到各縣市熱門人選進行好感度世代分析，透過數據一目了然。

◎政黨、各縣市熱門人選好感度 四大資料族群分析一目了然

蔣志薇表示，全台首創的「跨世代好感度」主要分為四大不同族群：包括兵家必爭的首投族歸類於「20～24歲 選舉新鮮人」、正在職場上衝刺「25～34歲 進擊新青流」、開始邁向人生另一個階段「35～54歲的理性務實族」以及「55歲以上 忠誠壯世代」；透過圖表分析，除了一次可以得知20到55歲以上總圖表，最值得關注的，可以選擇不同世代分項得知四種不同年齡層的好感度，除了讓民眾感受專屬類別的「同溫層」；候選人透過不同年齡層的好感度，也可以加強政見規劃或對時事議題的判斷，補足選戰盲點。

各縣市熱門人選好感度世代分析。（《網路溫度計》提供）

◎6億筆文章數精準解析 「跨世代好感度」候選人能拿幾分

《網路溫度計》持續以來透過值得業界信賴的爬蟲技術，網羅DCARD，FACEBOOK等各大社群新聞網站，透過一個月多達6億筆文章，無論是哪個世代的發文、評價一次搜齊，精準分析候選人、政黨的好感度；蔣志薇說，「跨世代好感度」將由Yahoo奇摩新聞推出的2022九合一選舉網站獨家刊載，解析出來的好感度分數介於0至100分之間，想拿到好成績，除了聲量之外，網友好評要高，負評要低，候選人才能成為競爭對手「好感度」領先群。

◎網路熱議新聞不落勾 即時「發落」選戰也有「溫度」

除了有最即時的網路聲量以及跨世代好感度之外，為了讓網友們能即時「發落」熱門新聞，好感度的曲線上特別設置了小撇步，只要移動滑鼠，輕輕一點「看更多」，候選人相關熱議新聞即刻閱讀，立即感受到選戰溫度；看了選舉新聞覺得很有感沒問題！

結合強勢回歸的Yahoo奇摩「心情新聞」，無論是喜、怒、哀、樂，這回讓網友再一次感受到多少網友和你同樣心情；想進一步深入了解，新聞沒說的秘辛，Yahoo TV叫好又叫座的政論節目同樣不缺席，隨選隨看，立刻分享零時差；時間不多也有解方，《網路溫度計》精選選戰新聞，隨時更新，讓你絕對和朋友在這回選戰有話聊；這回《網路溫度計》與Yahoo奇摩新聞強強聯手！要陪著網友在九合一選舉過程中，掌握最充足的資訊，選出最適合的候選人。

「2022九合一大選：選戰好感儀」官方網站：https://news.campaign.yahoo.com.tw/2022-election/index.php