中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增2萬824例本土個案、245例境外移入、新增34例死亡。兒童重症再添3例MIS-C個案，均無慢性病史，其中一名六歲男童，先前無確診紀錄，為國內第二例先前未確診MIS-C個案，至今仍在加護病房治療中。另一名11歲男童接種過疫苗仍MIS-C。

發言人莊人祥指出，死亡個案中有一例特殊重症，為20幾歲的男性，沒有接種疫苗，在10多年前車禍造成創傷性腦損傷，長期臥床，7月8日因肺炎發燒至39.6度，送醫就醫，住院期間病況不穩定，7月25日確診新冠肺炎，開立瑞德西韋使用，因肺炎併多重器官衰竭，病況持續惡化，7月26日在醫院病逝。

莊人祥表示，今也有新增3例兒童重症，皆為MIS-C，3名兒童都沒有慢性病史。莊人祥說明，第一例是1歲的女童，沒有接種疫苗，6月6日PCR陽性確診，7月26日出現發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐，7月27日至醫院掛急診，診斷為急性腸胃炎，住院於一般病房治療，住院後仍持續發燒，診斷疑似MIS-C，目前給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療。

第二例為6歲男童，未接種疫苗，無確診紀錄，7月25日發燒頭痛暈眩，27日發燒達39度，有嘔吐腹部下肢皮疹，肝指數、血栓指數上升。但新冠PCR為陰性，當天收著兒童加護病房，進行免疫球蛋白與類固醇治療。

不過，莊人祥表示，該名6歲男童7月28日檢驗其新冠N蛋白、S蛋白抗體都是陽性，表示曾經確診過，醫院通報為MIS-C，目前退燒且病況穩定持續加護病房觀察中，為國內第二例先前未確診新冠MIS-C個案。

第三例是11歲男童， 5月29日接種第一劑疫苗，7月25日快篩陽性，7月24日就有發燒、出疹、頸部淋巴結腫大，活力及食慾都下降，7月28日至醫院急診檢查出結膜炎、扁桃腺腫及肝炎指數上升，診斷疑似MIS-C，同日收住至兒童加護病房，給予免疫球蛋白等藥物治療。

莊人祥說，截至今日兒童重症總計為140例，腦炎25例、肺炎20例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例、MIS-C共74例，共病3例 、25死亡。