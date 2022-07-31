正值炎炎夏日，不少人喜歡吃冰消暑，而霜淇淋、冰棒、刨冰、綿綿冰、雪酪 等琳瑯滿目的冰品種類，究竟該選擇哪個，才能夠吃得健康又消暑呢？營養師劉馥萱建議，吃冰的配料要慎選，建議以新鮮水果或仙草、愛玉、銀耳以及堅果種子為主，不但能幫助身體補足好油，還可以抗發炎。

劉馥萱在臉書粉專發文指出，冰品的熱量多寡取決於3要點，包含乳脂肪的種類、所添加的配料、所食用的份量。然而在吃綿綿冰、剉冰時，大部分人都習慣加很多配料一起食用，像是淋上黑糖汁、煉乳，鋪上芋頭泥、芋圓粉粿等，至於小紅豆、綠豆等佐料常常浸泡在糖蜜中，吃一碗往往會攝取過多糖分，當攝取了過量的精製糖，就容易造成體內發炎，進而影響腸道健康。

另外像香草冰淇淋、巧克力霜淇淋，所含的全脂奶粉、鮮奶油比例非常高，容易攝取過多飽和脂肪，增加心血管疾病及提高膽固醇的風險；相對健康的冰品，則可以選擇口感類似冰沙的雪酪，因為不含牛奶成份，卡路里自然也比較低，但還是要留意口味是否過甜，建議以天然新鮮的水果風味為佳。

劉馥萱表示，如果想要健康無負擔的享用冰品，建議可以吃以清冰為基底的剉冰，煉乳、糖水淋醬則改用無糖優酪乳、新鮮果醬取代，搭配的配料可以多選擇天然的新鮮水果，仙草、愛玉、銀耳、堅果種子也是不錯的選擇，可以幫助身體補足好油、抗發炎。

此外，如果真的無法放棄紅豆、芋圓、燕麥、薏仁等等澱粉類的配料，建議可以減少正餐的澱粉攝取量，以維持整天的澱粉總量；劉馥萱也提醒，千萬不要把冰品當正餐，唯有均衡飲食才是維持體態的關鍵。