徐巧芯留言。（圖 / 翻攝自黃揚明臉書）

民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞日前獲得交保，他今（31）日突重開臉書，表示，「我能理解政治現實，但過去受我贊助，整袋幾十萬幾十萬拿走的人落井下石說我是陌生人，我就覺得過分了些。」此舉除讓資深媒體人黃揚明質疑是不是復仇預告，國民黨台北市議員徐巧芯也改編了前總統陳水扁女兒陳幸妤的「名言」狠酸道，「民進黨誰沒拿過我的錢？」

針對林秉樞的po文，黃揚明質疑是否為復仇預告？會不會有很多人瑟瑟發抖呢？他提到，去年曾有個藝術家否認曾賣畫作給林秉樞，還說若有此事，作為佛弟子願死後墮無間地獄。如今林秉樞重開臉書，有多少人會心驚膽跳，「就讓我們繼續看下去。」他也質疑，當民進黨全黨圍剿高嘉瑜之時，林剛好把臉書打開？這難道不是一種巧合？

另外，徐巧芯則改編了當年陳幸妤怒嗆媒體、震撼各界的名言「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」在黃揚明該篇貼文底下留言「民進黨誰沒拿過我的錢？」短短數小時就累積了近400個讚，網友們也笑稱「好經典又好耳熟的一句名言。」「阿扁style。」「我要看血流成河。」

2008年陳幸妤面對媒體時，突說出當初有拿錢、有去選舉的人，每個出來假清高，「你以為要台灣獨立就不需要錢，要選舉就不需要錢？」「蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？」「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」

到了2020年，資深媒體人趙少康南下拜訪陳水扁時提問此事，阿扁也笑回，「誰敢說自己沒拿過阿扁的錢？沒拿過的出聲一下好不好？」