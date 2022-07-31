民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門爭議，林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通今（31日）再發聲明強調，是「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。對此，民進黨前立委鄭寶清表示，一個老師把學生未發表的論文給另一個學生參考，無法理解也很奇怪，論文是否抄襲其實透過「快刀」軟體比對一下就會有結果，就幾分鐘的事情。

鄭寶清表示，自己擔任過教職、副校長，判定論文是否抄襲是相當簡單的事情，只要經過「快刀」軟體比對即可，以往指導碩士學生在口試前都會詢問是否跑過系統比對，若只有10％相同則可以進行口試，若超過25％相同則無法口試需要再修改。

針對陳明通的最新聲明，鄭寶清提出質疑，一個老師把學生未發表的論文給另一個學生參考，無法理解也很奇怪，且還涉及學生的智慧財產權問題，其實說再多的話都不是追求真相，追求真相就是把論文透過「快刀」軟體再重新比對一次即可。

鄭寶清說，台灣有非常多碩士、博士畢業生，相信大家心裡都有定見，他也引用《新約聖經·馬太福音》所說「你們的話，是就說是，不是就說不是；若再多說，就是從惡裡出來的。」呼籲藍綠兩黨不要再政治操作，讓學術問題回歸學術討論，政治回歸政治，真相其實再簡單不過，重新跑「快刀」軟體比對就可一目了然。