南瑤宮管理人彰化市長林世賢表示，希望所有學子都能學習媽祖精神，未來有能力與機會的話，也能幫助更多需要幫助的人。(南瑤宮提供／吳建輝彰化傳真)

林世賢說，南瑤宮是非常有文化與歷史的古廟，期盼拿到獎學金的學子，能夠思考什麼是媽祖精神，未來學成進入社會，有經濟能力以後，也能學習媽祖精神，心存善念主動幫助別人。(南瑤宮提供／吳建輝彰化傳真)

彰化南瑤宮每年分2學習頒發媽祖信徒獎學金，今年度第一學期一共頒發了147萬5000元，共有910名學生受惠，南瑤宮管理人彰化市長林世賢表示，希望所有學子都能學習媽祖精神，未來有能力與機會的話，也能幫助更多需要幫助的人。

彰化市南瑤宮建於十八世紀清朝乾隆年間，現址位於彰化市南瑤里，昔日彰化縣城南門外。香火鼎盛，現為台灣中部的重點古廟，也是縣定古蹟，南瑤宮媽祖會組織龐大，信徒遍布全國，每年頒發信徒子女獎學金，只規定成績設籍並不限。

而過去南瑤宮設立獎學金，頒發對象僅限國中、高中、高職(含五專一、二、三年級)以及大學(含五專四、五年級)，後來才擴大規模，將發放資格提升到研究所的學生也能申請獎學金，每年都有學業有成的信徒返回南瑤宮，感謝媽祖保佑，也默默回饋社會，發揮發媽祖精神。

市長林世賢表示，這學期一共發放國中300人每人1200元；高中160人每人1500元；高職(含五專一、二、三年級)100人每人1500元；大學（含五專四、五年級）300人每人2000元；研究所50人每人2500元。共910人，合計頒發的獎學金金額為147萬5000元。

林世賢說，南瑤宮是非常有文化與歷史的古廟，期盼拿到獎學金的學子，能夠思考什麼是媽祖精神，未來學成進入社會，有經濟能力以後，也能學習媽祖精神，心存善念主動幫助別人，學會奉獻回饋社會，這樣才能讓獎學金發揮最大的意義。