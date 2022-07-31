男星楊祐寧自2020年5月宣布與小7歲愛妻Melinda（王詠穎）宣布結婚後，原本打算舉辦婚禮，但礙於疫情的影響只能先登記結婚，直到疫情趨緩，小倆口才終於決定即將於今（31）日晚間於文華東方酒店席開45桌，邀請好友林心如、張鈞甯、楊謹華、張孝全等大咖明星前來共襄盛舉，現場將如星光大道般星光熠熠。而兩人的婚紗照也在稍早率先公開，甜蜜模樣羨煞旁人。

楊祐寧在2020年宣布結婚喜訊時，曾表示因受到疫情的影響不會太快宴客，加上太太懷孕要等她產後恢復身材才會補辦婚禮，如今經過1年多的等待，寵妻的楊祐寧終於在31日晚間實現承諾，給老婆一個正式的婚禮。而今晚除了《華燈初上》的林心如、楊謹華、謝欣穎、王柏傑、章廣辰等「華燈幫」演員，都會現身祝福「成哥」大喜外，桂綸鎂、陳柏霖、張鈞甯、張震、張孝全、余文樂、賈靜雯、六月等50多位演藝圈好友也將盛裝出席，可見夫妻倆的好人緣。

另外，楊祐寧稍早也透過經紀公司公開兩人的婚紗照。照片中，只見楊祐寧穿著一身帥氣西裝，左手甜蜜牽著老婆，而Melinda則是穿著桃心領的蕾絲魚尾婚紗，將凹凸有致的好身材完美呈現，加上兩人甜蜜的笑容，幸福的喜悅溢於言表，而兩人的寶貝女兒「Anah」到時也會穿著幼兒版婚紗與爸媽們一同亮相，令不少人相當期待。

事實上，兩人對於婚禮一事一直相當低調，直到7月份Melinda在個人IG上曬出與姊妹們的一系列「單身派對照」，並在貼文中表示「下一站：婚禮」才曝光好消息，當時楊祐寧還俏皮的在底下留言表示「一看就不好玩」吸引大批網友留言。