南台灣酪梨因營養價值高，受北部人喜愛，今年豐收且價格看好，台南市擁有全台最大酪梨種植面積，其中又以大內區占地最廣，31日在大內圖書館舉辦年度的酪梨節，台南市長黃偉哲稱讚「明年不用擔心沒市場」。

酪梨又稱「幸福果」，因含高脂肪、多種維生素與礦物質，另有「森林的奶油」之稱，因被金氏世界紀錄公認為最營養的水果，近年受到北部民眾熱愛，價格看好，銷路逐漸拓寬。

台南市酪梨種植面積占全台約4成，其中大內區占260公頃，全台面積與產量都屬最大地區被稱為酪梨之鄉，每年7月至10月為主要產季。

今年酪梨產地價每台斤可賣到40至50元，黃偉哲表示，聽說賣到台北價格更貴，3顆酪梨飆到500元，不輸給今年價昂的愛文芒果，針對酪梨豐收價格好，他認為將銷售管道建立起來，明年就不擔心沒市場。

酪梨種植品種多，其中「紅心圓」品種價格看好，31日酪梨節登場。黃偉哲大力推薦在地各式酪梨，當地介紹各式吃法，包括沾醬油蒜泥與芥末，也有沾優格的健康新吃法。

現場共約30個攤位，民眾參與更踴躍，活動包括酪梨輕食DIY、飲料免費送等好康，黃偉哲走訪每個攤位並參加遊戲活動。台南人氣甜點店家「肥貓咖啡」與大內區公所合作，推出「酪梨布丁奶油乳酪」甜點罐，現場一開賣即成熱門的搶手產品。