民進黨新竹市長參選人沈慧虹今赴海山漁港，傾聽香山在地漁民心聲，承諾未來若擔任市長，除推動海山漁港成為觀光新亮點，也會定期執行漁港清淤，讓漁民享有更好的作業環境。

海山漁港是新竹市唯二的漁港，也是西台灣最具特色的定置漁業基地，以被動、捕活魚的方式，讓幼魚、保育類魚種得以被篩選掉，友善海洋，與海洋共生，擦亮海山漁港招牌。

沈慧虹今與新竹市議員陳建名、曾資程、議員參選人林盈徹一同赴海山漁港，了解定置漁場業者與在地漁民心聲，協助解決問題。

沈慧虹承諾，當選市長後，會重視並定期執行漁港清淤工程，努力提供漁民更好的作業環境，讓航道不被海砂阻擋，漁民安全出海返航。漁民黃大哥也肯定，清淤工程優先啟動，才最能照顧大家生計。

「照顧在地漁民最重要，」沈慧虹說，為了照顧在地漁民與周邊那魯灣部落生計，市府已宣布推動「海山漁港漁產直銷站」，不只有漁業零售攤位，還有食魚教育、定置漁業解說教室。

她也主張，直銷站使用應優先保障在地漁民權益，並與周邊那魯灣公園、部落互相加成帶動，擴大觀光資源，吸引更多遊客，讓海山成為17公里海岸線最生猛的新亮點。

那魯灣是西部海岸唯一原住民海洋部落，也是竹市最大原民聚落。沈慧虹說，過去市府整理那魯灣廣場、公園與周邊環境，讓更多人發現那魯灣的美，未來可以結合海山漁港直銷站，可協助打造原民市集、在地餐桌，與部落共同開發特色商品，活化那魯灣聚落。