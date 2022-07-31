中央31日公布新竹縣新增630例確診案例，分別為293名男性和337名女性，年齡分布在0至89歲，12歲以下150人、65歲以上47人，多數集中在18到64歲青壯年佔6成4。目前新竹縣居家隔離652人、居家照護列管2568人，今年累計確診人數117469人。

新增確診者分布為竹北市285例、竹東鎮84例、湖口鄉76例、新豐鄉55例、新埔鎮40例、關西鎮25例、芎林鄉16例、橫山鄉14例、寶山鄉20例、北埔鄉2例、峨眉鄉3例、尖石鄉8例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，5月初因應疫情變化安排縣內3家具有婦兒專科能力的醫院，輪值每天24小時婦兒科急診，服務確診者或疑似個案，隨著確診人數下降，8月起不再限制專科急診輪值，無論確診或非確診民眾，均可自由選擇縣內醫院急診室就醫。衛生局仍呼籲，若為輕症確診者請多利用視訊診療，讓醫療資源發揮最大功效。

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