突破疫情限制，亞洲最大合唱慶典「台北國際合唱音樂節」正式登場，活動將一路到8月7日，除了將首度邀請菲律賓民答那峨大學合唱團來台，閉幕音樂會也將有具分量曲目奧福《布蘭詩歌》，由旅德指揮家林勤超擔任指揮。

台北愛樂文教基金會董事長李詩欽表示，過去20幾年來，台北國際合唱音樂節每年盛大舉行，獲得國際合唱、音樂界的重視，成為亞洲最大合唱盛事，「這三年因疫情關係無法按照原定規劃舉行，但團隊費盡心思發想跟創新，持續為大家帶來精彩的節目，今年演出將更為豐富，期盼大家能忘卻疫情，盡情享受音樂的美好。」

今年音樂節採實體、線上雙向並行，共有國內外頂級團隊與師資陣容，將帶來5場經典音樂會、4場線上音樂會、4場午間音樂會、1場交流音樂會、3項實體營隊課程、2場線上合唱講座，以及台北國際合唱大賽11場線上賽事。

李詩欽表示，今年線上音樂會演出團隊中也包含了兩支來自烏克蘭的合唱團，「繼4月17日我們舉辦的《為烏克蘭祈福》慈善音樂會後，這次也希望持續為烏克蘭發聲、祈福，希望大家聽到烏克蘭的聲音，盼望戰爭趕快過去，還給烏克蘭人民平靜的生活。今年雖然疫情仍未完全結束，我們台北愛樂希望打破疫情帶來的沉悶氣氛，以音樂為台灣和國際追求更好的生活環境。」